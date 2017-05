Santiago González: "El miserable de 'Echeminga' merecería que su minusvalía se la trataran en Venezuela"

Es lo que tiene jugar y tomarse a pitorreo la situación por la que está atravesando Venezuela.

Los de Podemos, patrocionados por el régimen chavista, tienen por norma sugerirle al PP que responda a sus casos de corrupción con alguna noticia sobre Maduro y sus acólitos, haciendo evidente broma, chanza y mofa de lo que está pasando en el país caribeño.

Este 18 de mayo de 2017 Santiago González comentaba en 'Herrera en COPE' el crítico estado que vive Venezuela, como hay jóvenes que fallecen por carencia de medicinas y como al mismo tiempo podemitas como Echenique se toman a chacota esta situación:

Me encontré a unos venezolanos poniendo ante el consulado bolivariano carteles con los nombres de las 43 últimas víctimas de la represión de Maduro. Pregunto a alguna de las muchachas que cómo se puede colaborar con ellos, si admiten dinero y me dicen que no, pero que se puede colaborar en plan de ayuda humanitaria ingresando dinero para que envíen medicinas porque allá les falta de todo.