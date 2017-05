Carlos Herrera: "Carmena es la tonta útil de los separatistas catalanes"

Carlos Herrera lanzó un demoledor editorial este 23 de mayo 2017 en COPE contra un hecho político sin precedentes: la presencia de Carles 'Puschtdemont' en un local alquilado del Ayuntamiento de Madrid:

El jefe de una administración autonómica llega a proponer un delito en un local que le cedió la tonta útil, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y todos los miembros de Podemos que pudieron estar allí. Llegó Puigdemont y le dijo al Gobierno que no podrá parar el referéndum, no tiene tanta autoridad el Estado español para parar tanta democracia. El que no tiene poder es el presidente de la Generalidad para revolver el Estado español y organizar un referéndum.