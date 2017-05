Carlos Herrera, Jiménez Losantos y Bieito Rubido pintan la cara a los periodistas 'progres' que están acomplejados con España

Desbordados. Así se vieron los responsables de prensa y protocolo de la Fundación Villacisneros, la institución que organiza un ciclo de conferencias llamado 'El necesario fortalecimiento de España', ante la gran asistencia de público que se congregó en la tarde de este 22 de mayo de 2017 para escuchar a Carlos Herrera (COPE), Federico Jiménez Losantos (esRadio), Bieito Rubido (ABC), Antonio Fernández-Galiano (El Mundo) y la moderación de Isabel San Sebastián.

El céntrico auditorio de la sede de la Mutua Madrileña se quedó pequeño. Hubo muchas personas que se quedaron de pie o bien buscaron acomodo entre los pasillos y las escaleras.

Fue un acto que, con la idea central de volver a poner en valor la idea de España, 'contraprogramó' -en realidad llevaba fijado varios meses y la casualidad quiso que quedara tan adecuadamente enclavado en el calendario- al sainete secesionista que Carles Puigdemont, acompañado de los Rufián, Junqueras, Romeva...y el beneplacito de Manuela Carmena, celebraba a esa hora en una sala del Ayuntamiento de la capital.

En líneas generales, todos los ponentes coincideron en señalar los "complejos" de los que una parte de la sociedad, con un sector del periodismo claramente posicionado, hacen gala a la hora de hablar de nuestro país.

Para Herrera, por ejemplo, existe una "fauna" que, para no caer en el miedo de ser acusado de "folclorismo" por parte de lo más 'progre' de sus seguidores, llegan a caer incluso en el sinsentido de negar todos aquellos acontecimientos históricos donde España tuvo un papel determinante.

Bieito Rubido incidió en que a los españoles nos gusta por lo general hablar mal de nuestro país, algo que quizás está en el ADN de todos, pero tampoco pasó por alto la oportunidad de denunciar que ni el gobierno actual ni los anteriores poseyeron jamás una estrategia adecuada para fortalecer España, un país que acaba concediendo depositando sectores estratégicos como el de la energía o el de los medios de comunicación en manos extranjeras, concretamente, italianas.

Federico Jiménez Losantos, fiel a su estilo, fue claro a la hora de meter el dedo en el ojo a aquellos que plantean la reforma de la Constitución para poder satisfacer las aspiraciones secesionistas de algunos territorios: "¿Por qué no te reformas tu el Bachillerato?", exclamó.

Así hemos vivido en directo la conferencia 'El necesario fortalecimiento de España' en Twitter:

. @carlosherreracr "No creo que los franceses se pasen el día discutiendo qué es Francia. Aquí es a lo que se dedican muchos españoles"

. @carlosherreracr "Me crié en Cataluña. El separatismo siempré rondó el 20% pero había otro separatismo agazapado en forma de nacionalismo"

. @carlosherreracr "Hay algunos que quieren ser más progres que nadie. Si no eres independentista ya no eres cool en Cataluña"

Losantos:"Julián Marías le dió por preguntar si alguien le explicaba qué era una nacionalidad y le echaron para que no volviera a preguntar"

.@bieitorubido "No hay idea ganadora de España. Este gobierno no tiene una estrategia como no la tuvieron los anteriores. Falta proyecto"