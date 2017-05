Losantos despedaza a 'Echeminga': "Usted es un jeta y una cloaca rebosante"

Le ha dado hasta en el carné de identidad. Federico Jiménez Losantos, en su editorial de este 24 de mayo de 2017 en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) ha masacrado a Pablo Echenique y no sólo por el fraude cometido a la Seguridad Social por el asistente en negro, sino por hablar de campaña para tapar la corrupción del PP.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) fue directo a la yugular del podemita u diputado en la Cortes de Aragón:

Añadía Losantos:

Precisaba que:

Naturalmente, como toda criatura podemita, y además caradura, al conocer la noticia del Heraldo se puso como una fiera Echeminga Dominga y dijo que esto responde al intento de tapar las cloacas rebosantes del PP. Vamos a ver, don cloaca rebosante, aquí la única cloaca rebosante es la suya. ¿Qué diría usted si el delito hubiese sido del PP? Estos jetas nunca tienen la culpa de nada, son seres superiores. Dice que va a recurrir la sanción porque, como la Infanta Cristina, él no sabía. ¿Y no preguntaste, so catedrático? ¿Tú te crees que la gente es tonta? La gente que te vota sí. ¿Tú qué te has creído? Pues se ha creído que le sale gratis y por eso repite. A ti te gustará como huele tu cloaca. Al resto no. Vuestro partido es una cloaca venezolana e iraní.