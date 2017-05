Herrera saca el mazo contra Julio El Rojo y los podemitas 'antimilitaristas' que reniegan del Día de las Fuerzas Armadas

Este sábado 27 de mayo de 2017 se celebra el Día de las Fuerzas Armadas y Carlos Herrera ha arremetido desde los micrófonos de la COPE contra todos aquellos podemitas y pseudopacifistas que se quejan del corte de calles para un desfile militar--El exJemad podemita: "Se está exacerbando la amenaza yihadista en Europa deliberadamente"--:

Y dicen: 'Es que somos antimilitaristas'. Les pasa como al muchacho este, al que fuera Jemad, que en unas declaraciones extraordinarias en El Español se declara militar pero no militarista. Y que hay que preservar la paz. Todas estas cosas, esta flatulencia ideológica que muestran todos estos.

Y es que Julio Rodríguez ha concedido una entrevista al digital de Pedrojota donde dice cosas como esta--Pérez-Reverte deja hecho unos zorros al ex-JEMAD podemita: "¿También vende Occidente al ISIS las piedras para lapidar adúlteras?--:

El Día de las Fuerzas Armadas deberían cambiarlo, es un sustitutivo del Día de la Victoria. No voy a poder estar en el desfile

La curiosidad de saber más fue lo que me llevó al progresismo, que no s otra cosa que querer progresar en el conocimiento

De Podemos me sedujo todo el proyecto. Me atraía que era un proyecto para estar gobernando al día siguiente y no centrado en sacar más votos. Nuestro programa era un contrato con la gente.

La OTAN es una organización obsoleta. Nosotros estamos por una defensa europea. España y Europa tienen que hacer un bloque frente a la OTAN para ir cambiando

Soy antimilitarista, en el sentido de que quiero ir en contra de ese militarismo que utiliza el recurso de la fuerza como primera opción. Y eso no quiere decir que vaya en contra de las Fuerzas Armadas