Así es la nueva política: el podemita Pepe Viyuela se lía a 'leches' en la SER

En el espacio radiofónico de este 30 de mayo de 2017 de 'La vida Moderna' sobrepasaron quizás la línea del buen gusto. O no, allá cada cuál, pero lo cierto es que en los estudios de la Cadena SER en el programa nocturno de 'Oh! My Lol' se vivió una pelea -literal- entre uno de los cómicos del programa, Ignatius, y el invitado del día; el cómico, actor, y desde hace poco podemita, Pepe Viyuela. Al 'errejonista' Viyuela le da igual Ana que su hermana: "Le habría dicho sí a Iglesias".

El actor conocido entre otras cosas por su papel en la serie ‘Aída' fue el encargado de cerrar la lista errejonista en las últimas primarias podemitas en febrero de 2017, o sea, un perdedor político. Pero lo más relevante en el programa nocturno de la SER no fue lo que contó al respecto, sino la pelea que protagonizó. Jolgorio y diversión con el fichaje de Pepe Viyuela por la candidatura de Errejón.

La lucha fue "¡para que solo quede un cómico de izquierdas y ese sea el nuevo rey!"