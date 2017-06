Carlos Herrera destroza a la "indocumentada" Uxue Barkos y a la excrecencia de basura que la sostiene

Carlos Herrera le ha dado con la mano abierta este 6 de junio de 2017 a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y a toda la patulea política que sostiene a la de Geroa Bai al frente del Ejecutivo Foral.

En 'Herrera en COPE', el periodista almeriense se ha desatado contra la decisión del Parlamento navarro de sacar adelante una declaración institucional en el que muestran su rechazo a la visita de los Reyes de España este 6 de junio para conmemorar el 25 aniversario del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

Vean como el nacionalismo identitario de cuatro cretinos también se pone en práctica aquí. Esta es una forma de decir que los Reyes no son bienvenidos a una parte esencial del territorio nacional. Y si no son bienvenidos los Reyes es una forma que tiene el nacionalismo identitario de decir que no son bienvenidos los españoles y que no son bienvenidos los navarros que no sean nacionalistas identitarios o que no pertenezcan a esa excrecencia, a esa diarrea política en la que se ha convertido la verbalidad de estas formaciones.