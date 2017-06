¿Casualidad? Las redes linchan a Javier Cárdenas por insinuar que las vacunas provocan un aumento del autismo

Revuelo en Twitter a cuenta de Javier Cárdenas, un locutor que tiene una legión de enemigos por su gusto extremo para caminar casi siempre sobre el fino alambre que marca el inicio de la polémica,

Decenas de tuiteros indignados con el locutor por sus palabras en el programa que presenta en EuropaFM 'Levántate y Cárdenas' haciendo un alegato sobre los supuestos peligros de la vacunación.

Cárdenas dijo lo siguiente:

Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas.

Muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos diez años, casi un 80%, los casos de autismo. Y evidentemente no han aumentado de casualidad.