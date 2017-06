Julio Iglesias asegura tenerle miedo a Bertín Osborne

Carlos Herrera entrevistaba al cantante en Cope cuando, en un momento de la charla, el locutor le confesaba esto a Julio Iglesias:

"Tengo el teléfono petado, no el correo del programa o el teléfono del programa, el mío. Tengo mi teléfono lleno de mensajes de los amigos que me dicen que cuándo vas a visitar a Bertín Osborne y su programa...".

Pero el intérprete de La vida sigue igual en ese momento contestó: "Bertín Osborne es muy peligroso, es un encantador de serpientes", espetaba. "

Yo tengo marcado un camino y salirme un poco de ese camino donde Bertín seguro que me quiere llevar me da mucho miedo, pero que quede claro que yo quiero mucho a Bertín".

"Me da pánico ir al programa, he visto a muchos vomitar allí cosas que seguro que después se lo han tenido que tragar otra vez", confesaba el artista. Herrera, trató de apaciguar la situación:

"Yo he ido y no me ha pasado nada".

Pero Iglesias insistía:

"Tu eres un libro abierto pero yo soy un libro muy cerrado, y abrir ese libro en un programa te puede llevar a un pasadizo muy resbaladizo, al final te puede llevar a caerte al agua y no quiero".

El padre de Rocío Crusset, a continuación, dio paso en antena a "un amigo": entraba en escena Bertín Osborne para bromear con Iglesias y decirle "¡Qué cabrón eres Julito y enhorabuena por todos tus éxitos!".

Después, tanto uno como otros bromeaban sobre las novias que se habían quitado en la etapa en la que Bertín vivió en Miami. El presentador de Mi Casa es la tuya insistía:

"No te va a tratar nadie mejor que yo en mi programa. Se lo debes a España, coño". Pero Julio, 11 años mayor que su interlocutor, que tiene 62, no entró al trapo y repitió sus argumentos, dando calabazas a Osborne en antena.

Por otra parte, Julio Iglesias ha anunciado en medios latinoamericanos que prepara un libro de memorias y asegura que hablará de sus secretos, relaciones amorosas y estado de salud.

El cantante asegura que toda su vida será plasmada en la publicación y que por tanto no se tratará de una obra corta, "porque yo nunca he sido corto en nada", añadía. Será este verano cuando se empiece a trabajar a esta biografía, para lo que contará con dos escritores, uno hispano y otro estadounidense, de quienes no va a revelar los nombres. Suponemos que no se trata de Mario Vargas Llosa, actual novio de su ex mujer, Isabel Preysler.

"Tengo que hacerlo, es la edad, y el momento justo", ha dicho el cantante, que acaba de lanzar el disco de duetos, México y amigos, y además anunció una gira a partir del mes de octubre.