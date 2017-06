[AUDIO] Carlos Herrera 'despelleja' a Guardiola

Te lo explico lentito, para que veas tú esto es fácil de entender. ¿Cómo que tú vas a decidir lo que va a ser mi país y no quieres preguntarme a mi? Es muy fácil. Eso se va a donde reside la soberanía, que es en el Parlamento, y allí convences a los que representan la soberanía. Y si los convences y se cambian las leyes y todos votamos, pues entonces adelante. No te preocupes eh, que hay muchos españoles que, seguramente, estarían muy de acuerdo con que independizaces el trozo de Cataluá que tú quisieras. Pero somos muchos más los que, creo eh, decimos que no.