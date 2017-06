Mensaje a 'La Pasionaria' de Podemos: Clara Campoamor defendía a España, tú solo quieres destruirla

"Fue laSexta bis, un desprecio a la gente. Pablo Iglesias les ha dicho con la moción de censura que 'vuestras vidas solo valen para servirme a mí. Una obsecenidad". Así lo ha dejado claro como el agua Hermann Tertsch en esRadio este 14 de junio 2017. Un cruel resumen de lo que la prensa en general califica de tedio e insoportable ejercicio de narcisismo.

Algunos columnistas como Raúl del Pozo han quedado encandilados con Irene Montero:

A pesar del desdichado vaticinio de la reina madre hubo vibrantes discursos, desde aquel de Castelar que dijo que el Estado no debe tener religión -"el Estado no comulga, el Estado no se muere"- hasta Manuel Azaña con su "España ha dejado de ser católica". Es verdad que Irene Montero con sonrisa, sinceridad y pasión fustigó la corrupción del PP; mientras, diputados de derecha y de izquierdas opinaban que Pablo Iglesias pronunció un discurso interminable, pedante y libresco, agotador, y lo que es peor, aburrido, repleto de vanidad y trivialidad.