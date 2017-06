Losantos humilla a 'Pitita' Maestre por defender a los ediles imputados: "Es más tonta que la sobrina de Julio Iglesias"

La investigación a los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, miembros del equipo de Gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es una de las noticias políticas de la semana y los principales analistas de la actualidad no han dejado pasar la ocasión de entrar a fondo en este caso que afecta a los 'moralistas' de Podemos.

Federico Jiménez Losantos , en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) este 21 de junio de 2017, saltaba a la yugular de los podemitas madrileños por este presunto caso de malversación de caudales públicos por interponer una denuncia contra los anteriores organizadores del Open Mutua de Madrid a sabiendas de que el propio equipo jurídico del Ayuntamiento de Madrid había dicho que no se había cometido ilegalidad alguna.

El periodista se cebaba especialmente con la portavoz de Manuela Carmena, Rita Maestre, por su modo chusco de proteger a los ediles y de justificar que la propia alcaldesa apoyaba a Mato y a Mayer. En primer lugar, para que los oyentes se hicieran un juicio de valor, ponía las declaraciones de la portavoz de la regidora municipal:

Losantos comenzaba su festival contra 'Pitita':

O seahhh, es que me mondo, es que me troncho. Si no fuera tan peligrosa es que me despepitaría con Pitita. O seahhh, o seahhh, que la alcaldesa no está, pero está. ¿Y por qué no manda por vídeoconferencia su apoyo? Pues porque los va a echar. Si ya destituyó a la Mayer por lo mismo, si echó a la Varela, la imputada de la empresa pública Madrid Destino. ¿Qué pasa? Que la orden de Podemos es que aquí no dimite nadie.