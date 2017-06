Espinar se lleva un estacazo del bueno en RNE: "No quiere hablar del PSOE ni de Podemos, ¿por dónde seguimos entonces?"

Ramón Espinar tiene alergia a las preguntas incómodas y también suele caer en el pecado de reclamar preguntas a la carta.

El líder de Podemos en la Comunidad de Madrid acudía este 22 de junio de 2017 a los estudios de Radio Nacional de España para ser entrevistado en 'Las Mañanas de RNE', en esta ocasión por Javier Álvarez, sustituto del titular Alfredo Menéndez.

-ESCUCHE AQUÍ LA ENTREVISTA-

Dos cuestiones primordiales sobre la mesa de actualidad, el giro podemizado de Pedro Sánchez al frente del PSOE y la investigación abierta a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento capitalino.

Las primeras cuestiones fueron sobre el PSOE, pero rápidamente Espinar mostró su desacuerdo y dejó caer el primer aviso al presentador cuando este le preguntaba sobre si el cambio en el sistema de elección de los consejeros de RTVE iba a suponer el primer gran acuerdo entre PSOE y Podemos:

Vamos a ver, yo soy dirigente de Podemos y llevo contestando preguntas del Partido Socialista desde que me he sentado aquí. Me gustaría no tener que ser una suerte de exégeta del PSOE.