Ha nacido una 'estrella': el alcalde socialista de Blanes dice que "en Cataluña se vive se otra manera, como en Dinamarca frente al Magreb"

Ha nacido una estrella. El alcalde de la localidad de Blanes (Gerona), del PSC, se ha dado a conocer para el gran público con su peregrinos argumentos en defensa del referéndum independentista porque "en Cataluña se vive de otra manera".

Los argumentos para defender su postura han provocado la risotada en el estudio de 'Más de Uno' de Onda Cero cuando Miguel Lupiañez ha asegurado que "la sociedad catalana se mueve más por el espíritu de construcción, de avanzar, de esfuerzo, compromiso y responsabilidad, pasa igual si comparamos a Dinamarca con el Magreb".

Alcalde de Blanes: Diferentes..me preocupa que se caiga en la demagogia. Aquí se vive de otra manera y no es mejor ni peor, nosotros aquí tenemos nivel de vida, y posiblemente en Rioja, en Madrid, y en el País Vasco, pero es por ese compromiso, y esa responsabilidad, pero lo mismo ocurre en Dinamarca en relación al Magreb.

El derecho de poner las urnas, el derecho de manifestarse, el derecho de opinión, hay que llevarlo al límite de que sea así. Yo como persona tengo enfrentamientos con amigos y con familia en relación a que por qué España no debe opinar sobre el tema. Entiendo que afecta al sentir de los catalanes de querer administrarse de otra manera.

Alcalde de Blanes : Se vive de otra manera, esos impulsos, se miran y se viven de otras maneras. Esos sentimientos y esos valores. A los ochos años mis padres me trajeron aquí porque donde vivían no podían alimentarme.

Alsina : ¿Y en el resto de España usted cree que no?

Alcalde de Blanes : En que somos dif...es decir, las prioridades son otras. La sociedad se mueve más por espíritus de avanzar, de construcción, de esfuerzo, de compromiso, aquí los parametros son esos, no sé, el esfuerzo

Alcalde de Blanes: Perdone pero yo soy alpujarreño de nacimiento, me considero no catalán de raiz ni nombre y apellidos, pero ese hecho lo comparto, lo que José Montilla decía de desafección que existe de España a Cataluña yo la percibo como andaluz...y catalán.

Por Dios.Con todos los respetos. No he oído mayor empanada mental que la del Alcalde de Blanes.

Alsina: Yo no sé, perdone Alcalde, si usted está diciendo que Cataluña es a Dinamarca lo que España al Magreb...

Alcalde de Blanes: Lo dicen ustedes porque es lo que quieren comunicar...

Alsina: Le estoy preguntando

Alcalde de Blanes: No, no, en el ecuador hacia arriba, Francia...La calidad de vida en el norte es la que es y como se desenvuelve la gente, lo que hemos hablado antes, cómo se desenvuelve la gente socialmente, yo no hablo de que aquí trabajamos más, yo hablo de la manera de vivir la vida, es un contexto de relaciones, y soy andaluz ¿eh? pero lo percibo así