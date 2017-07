Triste final para Gemma Nierga: la Cadena SER le da la última y trapera puñalada por la espalda

Gemma Nierga puede irse con la cabeza muy alta de la Cadena SER, aunque ya no la dejen siquiera despedirse.

La insensibilidad de la emisora de PRISA es tal que no sólo no se contentan con haberla despachado con la no renovación para la temporada 2017-2018, sino que además ahora no están por la labor de que pueda despedirse siquiera de su fiel audiencia.

El mosqueo de los oyentes del último tramo de 'Hoy por hoy' ha ido 'in crescendo' desde el 26 de junio de 2017 cuando comprobaron que no estaba presentando Nierga, sino Macarena Berlín.

De hecho, en la propia SER no tienen claro que Nierga vaya a regresar a los micrófonos, especialmente porque su temporada concluye el 17 de julio de 2017, fecha en la que las principales estrellas radiofónicas cogen su momento de asueto.

Según un testimonio de un compañero de la SER al rotativo El Español, se da por descartada la vuelta de Nierga para las dos semanas que quedan de temporada:

Lo que aquí suponemos es que no va a volver. Han metido ya a Macarena Berlín, que estará todo el verano, hasta que empiece Toni Garrido. De todas formas, si vuelve va a ser todo un poco raro. ¿Qué sentido tiene que desaparezca una semana cuando son las últimas aquí? Gemma Nierga no se merece una despedida así, sus oyentes tampoco. Es una persona que ha venido a trabajar incluso cuando tenía serios problemas para hablar.

En la SER de Cataluña, por ejemplo, se habla de que a Nierga, directamente, se la ha tratado como agua sucia y se la ha defenestrado.

Por su parte, el periodista radiofónico Gorka Zumeta, gran conocedor de la casa, ha sido claro y meridiano en su valoración de esta medida que afecta a Nierga: