Carlos Herrera despedaza a 'Cocomocho' y las CUP: "Estos sinvergüenzas, estos locos y estos golfos van a dejar Cataluña hecha un erial"

Carlos Herrera no se ha cortado un pelo este 5 de julio de 2017 en su editorial de ‘Herrera en COPE' para darle unos buenos estacazos al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus mariachis anarcobatasunos de las CUP, después de que el mandatario catalán se haya echado al monte con el referendo independentista:

Añade que la intención de Puigdemont no es hacer el referendo, sino sacar contrapartida por no hacerlo:

No tienen censos, no tienen locales, no tienen un tío que lo firma. ¿Cómo van a conseguir el censo? También contemplan que sea obligatorio a los ciudadanos de Cataluña que acudan a las meses que les toque. ¿Cómo me van a obligar? Toda la redacción es antijurídica y es demencial. Y hace cierto aquel chisto del oso. ¿Tú no has venido a cazar, no? Con esta redacción de esta ley hay que preguntase ¿oye, tú aquí no vienes a hacer un referéndum, no? El objetivo no es hacer el referéndum, es conseguir que el precio sea muy alto por no hacerlo.