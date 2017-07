Carmena aprovecha la amable entrevista de Ángels Barceló en la SER para echarle todas las culpas de la polémica al PP

Manuela Carmena irrumpió por los micrófonos de 'Hora 25' de la SER para...echarle las culpas al PP--Carmena, ¿por qué no le dices a Zapata que se marque un chistecito sobre Miguel Ángel Blanco?--.

En el foco de la polémica durante toda la semana a cuenta del no homenaje a Miguel Ángel Blanco desde el ayuntamiento, la alcaldesa de Madrid atendió la llamada de Angels Barceló en la SER para quitarse responsabilidad--Rita Maestre, 'en bragas': niega rectificación en una tele mientras Carmena enmienda su afrenta a Miguel Ángel Blanco--:

El PP no se ha dirigido a mi en ningún momento. Ni me ha contado que se iba a hacer el acto.

El Ayuntamiento había convocado ya nuestro acto y en cuanto he tenido conocimiento he dicho que sí. Ha sido todo una precipitación. Y ya habíamos organizado un acto oficial pero nada de esto tiene importancia, lo importante es que cualquier afán de división que llegue desde fuera no va a tener acogida en este Ayuntamiento.

Herrera se la ha jurado a Carmena por pasar de Miguel Ángel Blanco haciendo un guiño a los que le mataron

Carmena insistió, durante la amable entrevista que le hizo Angels Barceló en la SER, en que el portavoz de los populares no le había llamado para el homenaje que el PP hará en la plaza de la Villa--[AUDIO] Carlos Herrera sobre Manuela Carmena: "Necia con altas dosis de miseria” --.

Pero la locutora no fue capaz de interrumpirle para decirle que eso que contaba no tenía nada que ver con su negativa inicial a colgar la pancarta en recuerdo al concejal asesinado, como le solicitó Movimiento contra la Intolerancia. Fue aquella excusa tristemente famosa ya de "no destacar a una víctima sobre las demás".

En temas como este que es el recuerdo de personas con mucha trascendencia lo único que hay que estar es unidos. Pero hubiera estado muy bien que se hubiera tenido en cuenta todo lo que yo dije y sobre todo me hubiera gustado que el portavoz del PP me hubiera llamado pero no importa. Mañana yo estaré en el acto que han organizado.

La número 1 de 'Ahora Madrid' acabó haciéndose la víctima: