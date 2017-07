La emotiva despedida de Gemma Nierga de sus oyentes donde confirma que ha sido despedida: "Me voy de la SER, no por decisión propia"

Gemma Nierga rompió su silencio y se ha despedido este 14 de julio de 2017 de todos sus oyentes en 'Hoy por hoy' de la SER.

Desde que se filtrase, en un primer momento, que la comunicadora catalana no continuaría al frente del tramo de entretenimiento del programa matinal de la radio de Prisa, la propia afectada guardó silencio y la empresa solo emitió un comunicado dando carácter oficial a la noticia y anunciando que su sustituto sería Toni Garrido.

Hasta entonces mucho se había especulado y hubo quien barruntaba con la posibilidad de que la SER, después de tantos años de servicio a la causa, le hubiera cerrado el micrófono definitivamente y ni tan siquiera tuviera la posibilidad de decir adiós.

Afortunadamente eso no ha sucedido y Nierga, visiblemente emocionada, se ha despedido de sus seguidores en el que ha sido su último programa al frente de 'Hoy por hoy'.

Sus palabras de despedida eran muy esperadas desde que se confirmase que no seguía en la SER y han sido muy seguidas y comentadas en las redes sociales, donde se ha convertido rápidamente en TT (trending topic, o tema del momento).

Francino se despide de Gemma Nierga criticando la "frialdad" de la SER con ella

La periodista ha confirmado lo que era un secreto a voces y ha declarado que su marcha no se produce por decisión propia, un argumento que era recogido por la cuenta oficial del programa y qu curiosamente ha sido eliminado después:

Hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal. Mi actitud es de enorme agradecimiento a todos ustedes. He sido muy feliz. Y lo seguiré siendo.

Estos días muchos me han hablado de la importancia de decir adiós y me han convencido para ello. Mi salida no es por decisión mía como ya saben, es una medida de los que dirigen la emisora que son los que saben gestionar el medio y entienden de radio.

La vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos.