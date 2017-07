Losantos arrasa de un plumazo con el 'bailón' Iceta y 'EsquizoSánchez': "Estos dos son unos pluricretinos"

A la yugular de Pedro Sánchez y Miguel Iceta. Este 14 de julio de 2017 Federico Jiménez Losantos le sacudía una buena tunda al PSOE y al PSC por su entreguismo a los separatistas catalanes con el avieso y burdo truco de hablar de una España plurinacional.

Escuche el audio entre el minuto 16:04 y el 17:30

En su editorial de las 8 en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), Losantos no se cortaba un pelo:

Apuntaba que:

Eso, lo de Sánchez, acaba con el PSOE. Empezó Felipe González regalando los votos a una pandilla de señoritos nacionalistas que eran los del PSC y ahora no saben qué hacer. No son un partido, son dos y camino de 17. Pero la de Andalucía ha dicho que no. Ya que ha perdido el poder no templa más gaitas. Ni plurinacionalidad ni narices.