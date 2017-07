Javier Clemente insulta gravemente a De la Morena: "Vizconde, desde pequeño lo ves todo torcido"

"Dicen que soy muy defensivo, así que en Twitter jugaré al ataque", dice Javier Clemente en su perfil de la cuenta oficial--Ignacio Camacho 'alaba' a Ángel María Villar: "Pese a su caciquismo y su cazurra apariencia tuvo mérito aguantar tanto tiempo sobre la fosa séptica"--.

El entrenador vasco ha irrumpido con fuerza para defender a su gran amigo, Ángel María Villar, el mismo que le aguantó en el cargo de seleccionador hasta lo indecible (solo lo echó tras la ridícula derrota en Chipre) y para cargar contra dos de sus obsesiones, el periodista José Ramón de la Morena, azote de Villar, y Javier Tebas, enemigo del presidente de la FEF-- Prisión incondicional para Ángel María Villar y su hijo --.

No he dicho nada del tema de Villar , su hijo y Padron hasta no escuchar lo que se está diciendo y dar mi opinión .