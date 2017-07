Herrera vuelve con fuerza y se burla de las figuras internacionales que apoyan la causa separatista: "¿Acaso no los había más simpáticos?"

La artista Yoko Ono, el ex futbolista Eric Cantona, el cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez...Varios personajes relevantes a nivel internacional se han sumado al manifiesto que pide que los catalanes tengan derecho a votar en el referéndum ilegal convocado por la Generalitat para el 1 de octubre--La independencia, como un chiste: van un podemita, un 'rufián' bocaclanclas y un 'cupero' y se ponen a discutir del referéndum y acaban a palos--.

Carlos Herrera ha regresado con fuerza de su descanso estival para arremeter contra ellos: "¿es que no los había más simpáticos?", se ha preguntado la estrella de COPE--Junqueras será muy patriota, pero no quiere perder 'ni cinc' firmando la ilegalidad del referéndum--.

La campaña soberanista 'Let Catalans vote' (Dejad que los catalanes voten) anunció este 24 de julio de 2017 que varias figuras internacionales como los ya mencionados, a los que hay que sumar otros nombres como los de Peter Gabriel y Hristo Stoichkov, se sumaban al manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña--Cinco mentiras sobre el referéndum independentista en Cataluña--.

El sátrapa Maduro compara Venezuela con Cataluña

Herrera comentaba lo siguiente en el editorial de este 25 de julio de 2017, Día del Apostol, a las 8 de la mañana:

El gobierno catalán ha atraído a su causa a los más simpáticos. ¿No han podido encontrar a otra más simpática que Yoko Ono que sigue siendo a ojo vista de todo el mundo la que se cargó a los Beatles? Que es verdad que ellos ya venían cargándose de antes, pero a ella le quedó eso, porque esta no dejó nada. ¿Y Silvio Rodríguez, ha votado alguna vez? [en referencia a su origen cubano] Pues estos son los más simpáticos que la Generalitat ha encontrado, que acierto...

Según informó Omnium Cultural, además de lYoko Ono, el cantautor inglés Peter Gabriel y el ex jugador del Barça Hristo Stoichkov, también se han sumado al manifiesto el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el ex futbolista francés Éric Cantona, el sociólogo y jurista esloveno Peter Jambrek, el ex secretario de Estado de Finanzas de Alemania Heiner Flassbeck y el economista griego y ex diputado de Syriza Costas Lapavitsas--El Gobierno de España suspenderá el FLA si el Govern de Cataluña destina fondos al referéndum ilegal--.

Durante este año se han añadido la activista Angela Davis; la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú; el de 2015, Ahmed Galai, y el actor Viggo Mortensen, entre otros.

¿Y os extraña que Yoko Ono apoye el referéndum? pic.twitter.com/bKyvSGy3DB — Carmen Caesaris (@carmen_caesaris) 24 de julio de 2017

Si Yoko Ono se une a los indepes Jhon Junqueras y Paul Puigdemont me deja muy tranquilo....ya conocemos el final. 🎶🎶 All you need is 3% 🎶 pic.twitter.com/dokPu5A44b — Ciudadano Xe (@CiudadanoChe) 24 de julio de 2017

Karmele es pasado. Ya hay nueva musa del prusés: Yoko Ono pic.twitter.com/i7CrfrUoqB — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 24 de julio de 2017

Yoko Ono separó los Beatles y ahora quiere separar España.Una diablesa atraida por hombres con gafotas pic.twitter.com/fuQUd7kv8j — Euprepio Padula (@_Euprepio_P_) 24 de julio de 2017