Héctor Fernández coge ventaja para convertirse en el sustituto de Javier Ares con Edu García (Radio Marca) en la recámara

Tras conocerse la decisión de Javier Ares de no seguir al frente de 'Radioestadio', todo el mundillo periodístico se hace en estos momentos la misma pregunta: ¿quién sustituirá al locutor vallisoletano al frente de las tardes del fin de semana en Onda Cero?--Javier Ares abandona el 'Radioestadio' de Onda Cero después de 15 temporadas--

Periodista Digital, tras haber pulsado la opinión de varios profesionales del sector, amén de haber consultado varias fuentes internas, puede adelantar que las opciones que en este momento manejan los responsables de Atresmedia Radio son dos por encima de cualquier otra posibilidad: situar al frente de 'Radioestadio' a un hombre de la casa, Héctor Fernández, ex director de 'Al primer toque', o traerse a Edu García, con el objetivo de seguir trabajando las sinergias con Radio Marca, su actual emisora.

Fernández es, a día de hoy, el mejor colocado para ser el sustituto de Javier Ares. Onda Cero no es una cadena que se distinga por hacer cambios demasiado profundos en su parrilla y la posibilidad de colocar a un profesional de la casa es la que más gusta en la sede del grupo de San Sebastián de los Reyes--De la Morena: "Ha habido tantos cambios y tantos vaivenes en la SER que hasta yo estaba desorientado"--.

La decisión de Ares de no seguir al frente del programa tras 15 temporadas ya era conocida por los dirigentes de la cadena desde hacía varios meses, tras una reunión en la que la veterana voz del ciclismo ya expresó su deseo de retirarse de la primera línea mediática--José Ramón de la Morena: "Sería un perfecto imbécil si me fuera mal y dijera que ahora no creo en el EGM"--.

La opción de Héctor Fernández cuenta con el beneplácito de José Ramón de la Morena, precisamente el sucesor del vitoriano en las noches de Onda Cero.

Fernández había dirigido y presentado 'Al primer toque' hasta el fichaje de campanillas del de Brunete, cuya opinión, como corresponde a su estatus de estrella, es muy tenida en cuenta por el equipo directivo que encabeza Ramón Osorio--De la Morena, a García Ferreras: "Zapatero quiso hacerte ministro, no me pongas esa cara que yo fui testigo de ello"--.

Tras su salida de la franja nocturna, esta temporada se ha encargado de presentar 'La Brújula del Deporte'.

La otra posibilidad en cuya dirección se ha trabajdo es la de traerse desde Radio Marca a un buen conocedor de la franja como Edu García, presentador de 'Marcador' y responsable editorial de la emisora deportiva tras la profunda transformación que sufrió hace unos meses con la salida de su director Paco García Caridad.

El fichaje de García significaría que ambas empresas seguirían trabajando en sinergias mutuas. Desde el pasado mes de abril del presente 2017, Radio Marca ya emite por las noches 'El Transistor' de De la Morena.

El pacto incluía ademas un acuerdo de colaboración entre el 'Universo Marca' y los deportes de Atresmedia que no haría sino reforzarse con el aterrizaje de Edu García.

La intención de Onda Cero es anunciar de manera oficial al sustituto de Javier Ares en breve, antes de que finalice el mes de julio. El vallisoletano continuará ligado a la cadena de Atresmedia toda vez que se le encuentre acomodo.