Gistau le mete una hostia con la mano abierta a la tertulia progre de Ferreras por procesar a Rajoy

Magistral. David Gistau, columnista de ABC y tertuliano habitual de 'Herrera en COPE' ha escrito este 27 de julio de 2017 una 'puntilla' excepcional que deja bien a las claras el sectarismo existente en determinados medios de comunicación en donde no interesaba el resultado final de una declaración judicial, sino juzgar directamente.

Gistau se refería, evidentemente, a la comparecencia de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional declarando como testigo por la llamada trama Gürtel y como en una cadena como laSexta y más en concreto en 'Al Rojo Vivo', con Antonio García Ferreras interrumpiendo sus vacaciones para esa cita decidieron colgarle al presidente del Gobierno la etiqueta de culpable.

El colaborador de 'Herrera en COPE' era bien claro y directo:

Del espectáculo sólo interesaba el aspecto político y concretamente si los abogados de la acusación particular lograrían o no que Rajoy cometiera alguna torpeza que lo autoinculpara. Por eso no lo interrogaron como a un testigo, sino como a un presunto culpable recién capturado y con un haz de luz dirigido al rostro.