Carlos Herrera: "Ninguna referencia a los asesinos, sólo hispanofobia"

No falla nunca. Y este 28 de agosto de 2017, a esa hora tan temprana que algunos ni siquiera saben que ya han puesto las calles, no podía faltar Carlos Herrer a la cita con los 'fósforos' (Lo de 'LaSexta' canta mucho, pero el problema es la ineptitud de 'RTVE').

Estamos en plena resaca de la manifestación de Barcelona y el tema estaba más que cantado. Nos dimos cuenta en cuanto la estrella de la COPE empezó a hablar.

Para Carlos, porque no podía ser de otra manera, la marcha fue una encerrona que muestra la bajeza moral a la que algunos son capaces de llegar:

Carlos Herrera documenta su diatriba apelando a la fotografía que llevamos en la portada de Periodista Digital.

En la imagen queda más que patente que los secesionistas colocaron las esteladas y a los alborotadores justo detrás de las autoridades y a tiro de cámara (Este es el hijo de puta proetarra que más insultó al Rey de España en la marcha de la 'unidad').

Como el genio tiene tiempo para todo y recursos variados, aprovecha el impulso para reflexionar en voz alta sobre las investigaciones abiertas en torno al doble atentado del pasado 17 de agosto.

Herrera, que nunca se muerde la lengua, pone en cuestión la tan aplaudida labor de los Mossos d'Esquadra:

«Hay que analizarla con un poquito de rigor. Si se investiga bien lo de Alcanar el día 16, a lo mejor no estaríamos hablando de lo mismo», explica. Cuando Bélgica te pide unos informes sobre el imán de Ripoll, si investigas, a lo mejor encuentras algos. Ven cien bombonas de butano, y le dicen a la juez 'no exagere señoría'. Después de la explosión no dejan entrar a la Guardia Civil, a los expertos en explosivos. Cuando hay una explosión y hay un derrumbe, lo más sensato es que puede haber alguien. Un detenido en aquella casa estuvo tres días sin ser interrogado».