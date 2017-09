Carlos Herrera: "Ya vemos cómo sería de segura una Cataluña independiente"

Les da donde más les duele. Primero por ineptos, después por sectarios y -sobre todo- por mentirosos ( ¡Qué barata sale la mentira en la Cataluña independentista!).

Carlos Herrera ha repartido estopa y de la dura este viernes 1 de septiembre de 2017, a propósito del aviso que la CIA envió a los Mossos y a los Cuerpos de Seguridad del Estado el 23 de mayo alertando de un posible atentado terrorista en Las Rambla.

Una información, que como ha subrayado indignado y sorprendio Herrera en su programa de COPE, la Generalitat, el consejero de Interior y el cuerpo de policia autonómico desdeñaron y no dieron credibilidad (Salvaje linchamiento de las hordas separatistas a Enric Hernández por haber dejado a los Mossos con el culo al aire).

Ante los ataques del mayor Trapero y del conseller de Interior Joaquin Forn a Enric Hernández por la publicación de esta noticia en «El Periódico», Herrera recuerda que el periodismo «mas allá del compromiso ciudadano que tenga y todos los valores con los que debamos comprometernos, tiene como misión poner luz donde no la hay».

Para el locutor, está claro que los únicos responsables de un atentado son quienes fabrican bombas o atropellan a personas con furgonetas.

Sin embargo, Herrea afea la «arrogancia» que han mostrado la Generalitat y los Mossos en estas últimas dos semanas y el engaño en el que han incurrido para tapar las deficiencias en la investigación.

«Algunos inssiten en negar evidencias que dejan por mentirosos. Los expertos, se lo pueden decir al Gobierno de la Generalitat. No hay un mentiroso hay tres: Puigdemont, Font y Trapero. El gran pecado no lo comete el periodismo. Lo comete aquel que lo niega y acusa de manipulación al mensajero. Trapero, el que miente no era 'El Periódico', eras tú, y era el consejero y el presidente. Estos políticos llevan toda la vida mintiendo y era fácil que también lo fueran a hacer».