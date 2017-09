Jaume Roures, ofendido con Rajoy: "No tiene derecho a hablar de un ciudadano particular como yo en el Congreso"

Alfombra roja de COPE a Jaume Roures. Entrevista con guante de seda de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. El magnate de Mediapro, mecenas mediático de Podemos, se lanzó en plancha contra Rajoy por mencionarle en el Congreso, una oportunidad que fue desaprovechada por el entrevistador, más preocupado en caer simpático que en preguntar.

"El señor Rajoy no tiene derecho a hablar de un ciudadano particular como yo en el Congreso porque yo no tengo manera de contestarle. Como un servidor que paga sus impuestos, eso no es admisible. También he comido con gente del Partido Popular pero de eso no se habla. Hablar es necesario y en política es imprescindible, porque si no se llega a situaciones. Espero que el señor Rajoy me dé la oportunidad de contestarle"