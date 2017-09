Pablo Iglesias se pone chulo y provocador con Pepa Bueno por no hacerle una entrevista a la carta

Es imposible descubrir en este punto lo que a los podemitas les gusta decirle a los periodistas lo que tienen que hacer o sobre qué les tienen que preguntar. Pero reinciden en ello cada vez que pueden.

Si hace apenas un par de jornadas lo hizo Ramón Espinar en laSexta entrando en un conflicto áspero y dilatado con la presentadora Cristina Pardo, lo repitió este 7 de septiembre de 2017 Pablo Iglesias con Pepa Bueno en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser. ¡Virgen santa! Espinar pide una entrevista a la carta y Cristina Pardo lo manda a tomar viento a 'La Tuerka':

Pepa Bueno: Hubo una movilización en 2014 que costó cinco millones de euros a las arcas públicas catalanas y tienen la Diada. ¿Ahora se tienen que gastar otro tanto en una movilización?

Pablo Iglesias: Bueno, creo que el hecho de que se hagan movilizaciones políticas a veces puede acarrear gastos. Pero estarás de acuerdo conmigo que es una frivolidad si tenemos en cuenta lo que cuesta a los españoles la corrupción. Fíjate, nunca me has preguntado en este programa si no me parece una vergüenza lo que tienen que pagar los españoles por la corrupción del PP...

Pepa Bueno: Sí, pero lo hemos preguntado muchas veces a mucha gente...

Pablo Iglesias: Ya, ya, sí, sí... Claro, pero ahora el problema no es lo que se gastan los españoles en corrupción sino lo que cuesta hacer una movilización política en Cataluña.

Pepa Bueno: No, es que me llamaba la atención.

Pablo Iglesias: Sí, sí, que el principal problema de la gente es lo que cuesta eso.