'Ace' de Toni Nadal a Puigdemont, Junqueras y compañía: "No tienen razón: Mallorca no es solo de los mallorquines, al igual que Cataluña no es solo de los catalanes"

Toni Nadal, tío y entrenador de Rafael Nadal, concedió una entrevista a José Ramón de la Morena en la noche de este 7 de septiembre de 2017 donde no solo hablaron de tenis.

De la Morena, tras tratar los temas esencialmente deportivos como la clasificación de Nadal para las semifinales del Open de Estados Unidos, quiso saber la opinión de Toni respecto al desafío del Parlament, que ha alcanzado su punto álgido esta semana.

Toni Nadal no rehuyó ninguna pregunta y, con elegancia, pero con contundencia, mandó un recado al golpista Puigdemont y sus acólitos

Yo hablo catalán y me siento de Baleares y español. Los catalanes no tienen razón promoviendo el derecho a decidir. Pueden tener cierto descontento a nivel de impuestos, yo viví seis años en Barcelona, allí me siento como en mi casa, pero entiendo que no tienen la razón de decidir.

Desde el respeto a la gente que no piensa como yo, pero yo no creo que todo el mundo tiene derecho a decidir. ¿Tiene Manacor, mi pueblo, derecho a decidir su independencia? Me sorprende que la gente lo tenga tan claro, lo vea solo de un solo color.

Yo no entiendo que Mallorca sea solo de los mallorquines, si hay que tomar una decisión, es algo de conjunto, no de individual.

Desconozco si tienen razón o no a la hora de pedir otra distribución de los impuestos, pero entiendo que en democracia no existe el derecho a decidir todo lo que yo quiera, si nos ponemos en el esto solo me pertenece a mí...Cataluña no es solo de los catalanes, al igual que las Baleares no son solo de la gente de las Baleares.

No me gustan en excesivo los nacionalismos, ni el de Mallorca ni el de España. Yo estoy contento de ser de aquí, pero no ha sido una elección, si hubiera nacido en Madrid también estaría muy contento de ser de Madrid. Pero critico el derecho a decidir, que una pequeña parte se plantee si tiene la potestad para irse de un Estado. Yo espero que Cataluña siga integrada en España.

El presentador del programa nocturno de Onda Cero agradeció su sinceridad y que no se anduviese por las ramas con un tema sensible