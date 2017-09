Losantos se carcajea de lo lindo de la inestabilidad sentimental de Pablo Iglesias y le da una idea demoledora a Mariano Rajoy

La situación sentimental de Pablo Iglesias va a dejar en segundo lugar todo el ruido con Cataluña.

El líder de Podemos, según el periodista y escritor, Alfonso Ussía, habría dejado en la estacada a su actual pareja, Irene Montero, portavoz parlamentaria del grupo morado en el Congreso de los Diputados. ¿La nueva pareja? Supuestamente la actriz y presentadora Paula Vázquez.

El periodista Federico Jiménez Losantos aprovechó la contingencia este 13 de septiembre de 2017 para, en su editorial de las ocho de la manaña en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), reírse sin freno de la poca solidez de las relaciones sentimentales de Pablo Iglesias:

Escuche el audio a partir del minuto 15:23

Si empieza a aumentar el grupo de las exnovias cabreadas de Pablo Iglesias se abre una mayoría distinta. Ya no hace falta el PNV porque ya son dos o tres, que se sepa. Alguna ya está hasta detrás de la columna con lo cual no se sabrá a quién vota. ¿Por qué no adquirir sus servicios y ya está?

Añadía:

¿Aitor Esteban, Urkullu? Pero si son gente desagradable, amigos de 'Cocomocho', son separatistas igual. La ex de Pablo Iglesias, ahí hay un vivero inagotable. Y también los ex, ¿qué tal Errejón? Que Errejón también es un ex, es un corazón roto. Con Errejón, con Tania, con Monedero, que no está en el Parlamento. Ya tenemos tres, le acabamos de dar una idea a 'Soraya-Jong'.