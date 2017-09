Juanma Ortega es el sustituto de Nuria Roca en las mañanas de Melodía FM

Desde el próximo lunes, 18 de septiembre de 2017, Juanma Ortega se ha propuesto levantar de la cama y poner en marcha a los oyentes de Melodía FM, con el nuevo morning show '¡Despiértame, Juanma!', la nueva apuesta de la cadena musical de Atresmedia Radio.

El ingrediente principal de '¡Despiértame, Juanma!' será la música con el sello

personal de Melodía FM, pero el humor, los retos, la información y el show también

madrugarán con Juanma en un formato de radio de gran dinamismo, al estilo de los

radio morning shows más exitosos del momento en Estados Unidos.

'¡Despiértame, Juanma!'' pretende que los oyentes puedan gritar cada mañana

"hoy sí me puedo levantar", con una selección de la mejor música de los 80 y 90,

presentada por Juanma Ortega:

"En una cadena musical como Melodía FM tiene que predominar la música. Aquí las canciones no se lanzan, no se arrojan, no se usan como relleno; se les da todo el protagonismo que merecen y se les saca partido, mucho partido", asegura el locutor.

Personajes únicos, participación de los oyentes, las noticias más increíbles y las

propuestas más sorprendentes serán algunos de los contenidos que Ortega

incorporará a su morning show diario; pero, "no vamos a hacer un magacín, ni un

programa de humor con huecos para la música.

Es un programa musical con algunos momentos muy originales por los que valdrá la pena parar unos instantes las grandes canciones de Melodía FM", explica Juanma Ortega.

El nuevo presentador de Melodía FM tiene muy claro cuál es su reto en

‘¡Despiértame, Juanma!': "Innovar es mi forma de entender la radio. Ahora

ponemos en marcha algo muy diferente a los programas despertador habituales,

una propuesta para un público muy exigente. Un reto precioso que podréis

escuchar de lunes a viernes, de 7.00 a 10.00 de la mañana".