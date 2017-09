TENSÍSIMA ENTREVISTA EN 'HOY POR HOY' A UN JUNQUERAS QUE ECHÓ DE MENOS LOS MASAJES DE TV3

Bueno aprieta las tuercas hasta la extenuación a un repetitivo Oriol Junqueras y los independentistas llenan la red de insultos a la periodista

El vicepresidente de la Generalitat protesta: "Yo no le dicto las preguntas, espero que no me dictes las respuestas"