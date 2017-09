Carlos Herrera sorprende a propios y extraños: "Mi idea es pasar a la reserva y la COPE no me ha mostrado interés en que siga"

Más incertidumbre al futuro radiofónico de Carlos Herrera. El presentador de 'Herrera en COPE' reconoció, en la presentación de la nueva temporada en la ciudad de Sevilla, no tener ni idea de lo que hará a partir del próximo año, momento en el que finaliza su contrato con la emisora--Carlos Herrera deja en el aire su renovación en COPE tras el último EGM--.

Y lo que es más sorprendente, la propia emisora asume las dudas de su estrella -cuyo proyecto radiofónico pasa una y otra vez por él- y no elude hablar de ello en la nota de prensa que ha mandado a los medios--Las estrellas de los deportes de COPE 'acorralan' a Herrera para que renueve: "En tres años te pones líder"--.

"Sobre el papel este es mi último año", declaró Herrera ante 250 invitados entre los que se encontraba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y añadió:

Y para acabar de arrojar más nubarrones a esta situación, puso la pelota sobre el tejado de Giménez Barriocanal--Carlos Herrera se sacude con un solo tuit a aquellos que patalean por su posible llegada a TVE: "¡Todos los reaccionarios histéricos!"--:

La casa no me ha mostrado si tiene interés en que siga o no siga, si un día me lo muestra haré por escucharles porque si no me dedico a esto no sé a que dedicarme. Yo no sé si la COPE me necesita a mi pero yo sí sé que necesito a la COPE. Ha sido volver a casa en la que he estado en dos ocasiones.