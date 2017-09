Brutal y contundente ataque de Cárdenas a Escolar: "Eres un machista y un fascista; escribes gilipolleces desde la cobardía"

Javier Cárdenas ha explotado contra el director de eldiario.es Ignacio Escolar en un salvaje ataque de lo más bestia que hemos escuchado últimamente.

Fiel a su estilo claro y directo -"yo no me escondo"-, el locutor de 'Levántate y Cárdenas' ha ajustado cuentas contra el periodista 'progre' en una diatriba donde le ha puesto de vuelta y media. No se pierdan el audio porque no tiene desperdicio.

"Machista y fascista asqueroso". Eso es lo más 'suave' que ha llamado Cárdenas a Escolar. El locutor estaba que se lo llevaban los demonios.

Cárdenas no entendía cómo desde el portal televisivo Vertele -asociado a eldiario.es de Escolar- podía criticarse de manera tan furibunda que en su programa de TVE 'Hora Punta' se utilizaran a bailarinas para un truco de magia...vestidas de bailarinas.

En Vertele, al albor de los nuevos tiempos donde se inicia una auténtica caza de brujas cuando algo o alguien muestra algo más de lo que ellos consideran adecuado el cuerpo de una mujer, lamentaron que el mago Jorge Blass utilizara a tres bailarinas ataviadas de bailarinas para un truco de magia.

Cárdenas disparó directamente a Escolar en su programa de radio. Comenzó contextualizando lo que él consideraba una falsa polémica por parte de 'Vertele' y 'eldiario.es':

Se han inventado que ardieron las redes sociales y es mentira, porque Jorge Blass, el mago que actúa en el Teatro Poliorama de Barcelona, sacara en el programa a tres chicas con maillot. Son tres chicas bailarinas profesionales, hacen danza, que es como juraría que van las bailarinas.

Acusó directamente de estar eldiario.es al servicio de Podemos, algo que no es nuevo, por otra parte:

Hay que tener poca vergüenza para engañar una vez más. Son los mismos que han difundido bulos sobre nosotros que eran mentira. Todo porque ese periódico nace de un partido político, y está politizado. Entonces tienes que decir lo que ellos quieren, en un alarde de libertad absoluta.

Sobre el tema del nuevo feminismo ya ha escrito y mucho el académico Javier Marías, poniendo en la diana a esas nuevas 'monjas', censoras de todo lo censurable, que en la actualidad van en contra de eso mismo por lo que lucharon las feministas hace décadas.

Pero a ellos, que teóricamente han llegado a la política para dar un aire nuevo, les parece que hay que censurar a estas tres chicas con maillot que hicieron un número de baile. Y se inventaron que las redes sociales habían ardido, y en absoluto. Nadie dijo nada. Porque hay que estar muy enfermo para ver algo malo en que una bailarina lleve un maillot de baile.

Y les seguís el rollo en un acto de machismo y fascismo asqueroso, que es denunciar que en un programa de televisión, sea el que sea, pueden salir bailarinas a bailar porque van vestidas como bailarinas. Así que le vamos a enviar esta noticia, a ver qué dicen ellas sobre esto.

El ataque a Escolar es para dejarlo como mínimo, tiritando: