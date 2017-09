Federico Jiménez Losantos tacha a Jorge Javier Vázquez de 'charnego cobarde'

Fiel a su estilo, Federico Jiménez Losantos le ha estado sacudiendo este 20 de septiembre de 2017 a Jorge Javier Vázquez hasta en el velo del paladar.

Desde su micrófono de 'EsRadio', el siempre abrasivo Losantos ha tildado al presentador de Telecinco de 'cobarde', antes de describirlo como 'un charnego de Badalona'.

El Rey de la Telebasura se ha levantado este miércoles con el peor dato de la historia de una gala inaugural de Gran Hermano tras el inicio de este martes (¡Qué miedo!: La casa de 'GH Revolution' se llena de frikis cabreados con el reality).

Apenas ha pasado del 16 % y el Masterchef de los famosos le saca casi tres puntos.

Ese dato, que puede ser psasajero porque el capo Paolo Vasile y sus compinches son expertos en levantar audiencias, coincidió por esas casualidades que tiene la vida con la aparición en la revista 'Semana' de la columna que escribe Jorge Javier.

En la revista del corazón, en su blog semanal, la estrella de 'Sálvame', se pronuncia a a favor de celebrar el plebiscito convocado por los separatistas:

Las consecuencias no se han hecho esperar y eso que el de Telecinco matizó en una ocasión previa que espera que salga el 'no' a la indepenendencia.

En plena vorágine por las detenciones y registros efectuados por la Guardia Civil en Barcelona, la bomba soltada por un personaje tan mediático ha tenido su réplica más contundente en Federico Jiménez Losantos, que le ha tachado en la Crónica Rosa de su programa de radio de "cobarde".

Losantos ha subrayado que Jorge Javier "es un charnego de Badalona".

No es la primera vez sin embargo que el presentador de Mediaset se moja con este asunto.

"¿Cómo ves tú la movida catalana?", le interrogaba Jesús Calleja cuando le tuvo como invitado en su programa, frente al mar de las remotas islas Marquesas.

En referencia a las aspiraciones independentistas de Puigdemont, Vázquez contestó:

"Lo que no podemos es tener miedo a expresar nuestras ideas. Me gustaría que hubiera un referéndum y votaría no a la independencia".