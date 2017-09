Carlos Herrera al mamarracho de Pablo Iglesias: "En España no hay presos políticos, lo que sí hay son tontos políticos"

"Los medios de comunicación deben estar donde deben estar, cuando un país sufre acosos críticos, cuando un país abre los armarios buscando la esperanza... ahí está el Betis..."

Carlos Herrera ha comenzado así el editorial de este 21 de septiembre 2017, con gracia andaluza, celebrando la victoria del Betis ante el Real Madrid en el estadio Bernabéu.

Guitarra flamenca y mucho morbo. Cómo le van a echar de menos en la COPE si no renueva.Carlos Herrera pone patas arriba la COPE: "La casa no me ha mostrado interés en que siga"

La Guardia Civil ha tenido que salir escoltada por los Mossos de la Consejería de Economía en BCN porque todo es muy sonriente y pacífico. — Pastrana (@JosPastr) 21 de septiembre de 2017

Y luego habló de Cataluña. "Lo que pasó es propio de los Estados de Derecho, que deben defender su entramado jurídico de las turbas enfervorecidas. Este es un momento crítico porque los golpes de Estado no son ninguna broma. Todos los golpistas deben saber que el Estado no debe dejarse intimidar. No hay estado de excepcionalidad en Cataluña, lo excepciones es la demagogia de manual del nacionalismo catalán y la izquierda radical han puesto en marcha".

Me cuenta un colega catalán que entre los manifestantes de las Ramblas juntaban menos años cotizados que el asistente de Echenique. — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 21 de septiembre de 2017

"La delincuencia institucional deben tener respuesta, y los intentos de tomar la calle, también. Los que apelan al escándalo democrático. ¿Presos políticos? A tenor de lo visto se puede asegurar que hay tontos políticos que se merecen lo que les pase".