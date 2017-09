El Fiscal General Maza le parte el pecho al gallito separatista Puigdemont por sacarlo tanto ante Évole

"Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar"...

Con las 14 detenciones a altos cargos de la Generalitat ocurridos para frenar el desafío del 1-O, el presidente Carles Puigdemont está descaradamente en la lupa.

Por eso, cuando Jordi Évole preguntó a Puigdemont en su entrevista en Salvados este 24 de septiembre de 2017 si temía ser detenido, a este máximo mandatario del secesionismo, de perfil ciertamente bajo, solo se le ocurrió sacar pecho y retar a quien lo escuchara.

Fue la última pregunta de la entrevista emitida en laSexta, y el único momento en el que el independentista número uno pudo sacar un poco de pecho tras los palos que le estaba propinando el entrevistador:

Jordi Évole: ¿Teme ser detenido en los próximos días?

Carles Puigdemont: Temer... Pfff. Bueno, el Fiscal General aventuró esta posibilidad y no me gustaría, pero si tiene que pasar pues haremos frente a cualquier situación. No creo que fuera una buena idea quien decidiera que yo tenía que ser detenido.