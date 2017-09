Carlos Herrera masacra a la CUP: "A estos matones les falta buscar en la calle a quienes no vayan a votar"

"A los matones de la CUP les falta buscar por las calles a quien no vaya a votar". Así de claro se ha pronunciado este 27 de septiembre de 2017 el periodista Carlos Herrera en su editorial de la ocho de la mañana en 'Herrera en COPE'.

El presentador almeriense no alberga duda alguna que los miembros de la CUP pretenden montar comités al estilo de Cuba y Venezuela no sólo para intentar controlar el referéndum separatista, sino para poner en la diana a aquellos que no quieran participar en esa consulta.

Arrancaba Herrera con la visita de Rajoy al presidente norteamericano Donald Trump:

Vuelve Rajoy a España después de recibir el apoyo de la Casa Blanca. Una visita que ha tenido todos los elementos, cosa que no ha tenido la de Rajoy a Obama, pero sí la tuvo la de Zapatero a Obama. Todo estaba bastante medido. Al final Trump lo que dejó fue una frase al problema que tiene España de insurrección, de rebelión si me apuran, de golpe al Estado dado desde las instituciones y también desde la calle. Ayer dijo Trump, "España es un gran país y tiene que estar unido, sería una tontería que Cataluña no formara parte de España". Esto no es improvisado. Estaba todo estudiado. En los medios americanos no hay una sola mención a esta frase o a lo que hablaron. Estados Unidos es el principal inversor y además, dos puntos básicos para el esquema de defensa de los norteamericanos: Rota y Morón.

Y empezaba a preparar el terreno para apalear a los separatistas:

Si trazas la distancia desde Estados Unidos hasta países bélicos, Rota está en medio. Es estratégico. ¿Aquí qué pasa? Pues en esta crónica de la insurrección, aquí de lo que se va a tratar es de ocupar los colegios. Ir a ellos a la carrera. Porque el fiscal jefe de Cataluña ha ordenado primero el desalojo de personas que hubiera en el interior de los colegios, y eso lo tienen que hacer los Mossos a los que además ordena que no se acerquen en un ratio de 100 metros de los colegios electorales.

Subrayaba que:

La cuestión es que también hay otros que van a ocupar los colegios a la carrera antes de que lleguen los Mossos. Dicen los de la CUP, 'si lo ocupamos nosotros ya no nos echan'. 'Y si no nos echan pues ponemos nosotros una urna'. 'Traemos una urna del supermercado, ponemos a tres tíos y que haya mucha gente en la puerta como que parezca que quiere votar toda Cataluña'. Esa es la victoria. No hay observadores ni nada. Y decir que han votado 7 millones de personas. Incluso que un millón haya votado que no, para que disimule.

Y remataba su reflexión dejando retratados a los cuperos: