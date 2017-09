Losantos saca todos sus demonios contra la "miserable y cobarde" Conferencia Episcopal con el 1-O

Era de esperar. Federico Jiménez Losantos, que salió bastante escocido de la COPE en el año 2009 por mor de su mala relación con la Conferencia Episcopal, esperó a conocer el contenido de la postura de esta institución sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La taimada y almibarada posición de los prelados, dada a conocer en la tarde del 27 de septiembre de 2017, pidiendo diálogo entre el Gobierno de Rajoy y los separatistas -¡Cobardes! Los curas piden diálogo con los golpistas y se rinden a los que les gritan 'arderéis como en el 36'-, fue contestada en la mañana del 28 de septiembre de 2017 por el director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) en un durísimo editorial.

El periodista de Orihuela del Tremedal no se andaba con medias tintas respecto al comunicado leído por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez:

Esa nota verbal, esa excrecencia intelectual, esa, ¿cómo se puede llamar a la deyección en términos intelectuales?, esa basura perpetrada por la Conferencia Episcopal que, por favor, no vuelva a llamarse española. Es decir, que ese rebaño de ovejas en la que no encontraremos ni un solo pastor. Algún macho cabrío hay, pero están todos en el bando del mal, esos hijos de Setién, lo que perpetraron ayer, con la aflautada y falsa voz de Blázquez, lo que hicieron ayer los obispos fue de una cobardía, de una vileza y de una estupidez que es que no tiene precedentes en la historia de la Iglesia.