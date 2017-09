La acojonante llamada que recibió una oyente de Carlos Herrera en Cataluña

Los testimonos de lo que está sucediendo en Cataluña son cada vez más inquietantes. Este jueves 28 de septiembre de 2017 los oyentes de 'Carlos Herrera en COPE' se quedaron boquiabiertos al escucha el testimonio de la concejal popular en el Ayuntamiento de Casteldefels, María del Mar Sicilia.

Así, denunció Sicilia denunció la llamada que recibió este domingo desde el ambulatorio de la localidad sobre el 1-O: "Me llamaron con número oculto desde el centro de salud para asesorarme sobre cómo votar en el referéndum".

Según se hace eco 'EsDiario', María del Mar asegura que tenían su "nombre, apellidos y número de teléfono" motivo por el que "les pedí que se identificaran, pero no lo hicieron en ningún momento". Más aún,

"les dije que no iba a ir a votar porque me estaban incitando a hacer algo ilegal. ¿Quién dice que es ilegal?. Y colgaron el teléfono. Eso fue lo que me dijeron".