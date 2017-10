Losantos detalla con crudeza cómo la dejadez de Mariano Rajoy precipita a España al abismo

El día después del ilegal 1-O, y aún habiendo consenso entre los demócratas que los golpistas Puigdemont y Junqueras son los principales culpables, surgen voces que señalan al presidente de Gobierno Mariano Rajoy por su deriva y su falta de contundencia en una estrategia que está dando alas a los golpistas--El director de 'El Periódico de Cataluña' miente como un bellaco al negar las violentas agresiones a la Policía--.

El líder del PP y ocupante de La Moncloa, ante el desafío más grave en la democracia española desde el 23-F, aseguró en una comparecencia que el referéndum había fracasado pero que sin embargo convocaba este lunes 2 de octubre de 2017 a las fuerzas democráticas para hacer frente común ante esta crisis--Albert Rivera insta a Rajoy a aplicar ya el artículo 155 para evitar la declaración de independencia en Cataluña--.

Jiménez Losantos sacudía varios mandobles a Rajoy preguntándose cómo era posible que afirmara el fracaso del golpe y en cambio se atribuyera las funciones del Rey convocando hoy a los partidos-- Lo que han aguantado los policías nacionales y guardias civiles en Cataluña--.

No es el único. El 1 de octubre de 2017 Pérez-Reverte machacó a Rajoy por haber enviado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a una encerrona -como pudo comprobarse durante los acontecimientos de este domingo- tras la lamentable inacción de los Mossos de Trapero--.¡Esta es nuestra Policía Nacional! Gritos a favor de los agentes destacados en Cataluña--.

Losantos, en sus editoriales en 'Es la Mañana' de esRadio de este 2 de octubre de 2017, bramaba contra Mariano Rajoy de esta manera a las 7 de la mañana--Las lágrimas de un cínico: el 'Mesías' Piqué llora por Cataluña ante la prensa para que todo el mundo sepa cuánto sufre su pueblo--:

Anoche Rajoy hizo tres cosas imperdonables. Primero, antes de que hablara el golpista, dijo que el golpe había fracasado, si hubiera fracasado, no tendría a siete cadenas en Cataluña diciendo que había triunfado.

Hizo tantas cosas en una sola aparición tan repugnante...¡qué gran triunfo de la Democracia! ¿Y entonces por qué los que han dado el golpe están tan contentos?

"No ha habido referéndum"...ya lo sabíamos. Pero era un día importante dentro de un golpe de Estado el cual has financiado, Mariano, y además te has negado a combatir.

Y has puesto al frente a los Mozos de Escuadra, a los de las Ramblas. ¿Pero que atribuciones le deja al Jefe de Estado? En una crisis así, lo primero que hace el presidente de Gobierno es ir al Jefe de Estado y ofrecerle su dimisión para preparar un gobierno de emergencia ante la situación que vivimos, porque después de Cataluña viene País Vasco, Galicia...en todos los lugares donde haya efervescencia nacionalista.

¿Pero qué hace? Dice que convoca a todos los partidos...si eso solo puede hacerlo el Jefe del Estado. Eso es cosa del Rey. Usted convoque a su partido y disuélvalo. Pero en ácido sulfúrico. No solamente no hace nada sino que además impide que lo haga el Rey y la oposición.

Enhorabuena Don Mariano, o Don Julián, o si no Obispo Oppas, gran traidor por cierto.