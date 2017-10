Losantos acribilla al "merluzo e idiota" de Espinar por atacar al Rey y le deja una advertencia a Cifuentes

Federico Jiménez Losantos ha salido en tromba este 4 de octubre de 2017 a apoyar el discurso del rey Felipe VI a la nación española ante la deriva alocada del separatismo catalán.

El presentador de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) cargó duramente contra Podemos y en especial contra el senador Ramón Espinar, el de la VPO, por su ataque al monarca en Twitter.

Losantos atizaba de lo lindo al senador podemita:

Y hacía un inciso para meterle un palo a Cristina Cifuentes:

Por cierto, también un catalanista ha renunciado a los Teatros del Canal. Mi más cordial enhorabuena, Cristina, has apostado, como Gallardón, por los enemigos de España y te han dado por aquí y por allá. ¡Muy bien, muy bien, has recogido lo que has sembrado! Te estás cargando todo lo que hizo el PP. ¿Resultado? Nada

Y volvía a darle cera a Ramón Espinar:

Va el 'Espiblack' y dice que 'hace 44 años...'. Hace 44, merluzo, so merluzo, había una dictadura . Yo estaba allí, tú no estabas. Tú estarías trincando o en la tripa de tu madre pensando como robar pisos ya. En el año 73, que eso es ya hace más de 40 años, so, so, so, Franco estaba en perfecto estado de salud. No le había dado ni la flebitis y cuando iba a Barcelona lo aclamaban. Cuando iba a San Sebastián sonaban las gabarras del puerto y salían todos a recibirlo. Eran todos tan antifranquistas que estaban de rodillas. Contra Franco éramos cuatro gatos. No te enteras de nada, 'Espiblack'.