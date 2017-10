Lección de Juanma Castaño a todos aquellos periodistas a los que el trilero Piqué se la coló hasta el fondo

La rueda de prensa de Gerard Piqué sirvió para desenmascar a gran parte del periodismo patrio, ese que, una vez finalizada la comparecencia del central del Barça, acudió a babear a las redes sociales con el jugador--Arbeloa sacude un 'balonazo' en la boca al melifluo Piqué--.

"Siempre en mi equipo", decían, preocupándose más de las formas que del verdadero fondo de las palabras del futbolista--Cristina Pardo, fan número uno del independentista Piqué: "Si todos tuviéramos esa actitud, nos iría mucho mejor" --.

Es posible que @3gerardpique sea el único jugador que me representa como español que soy. Ànims. https://t.co/DWYZWcWxiS — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 2 de octubre de 2017

Gerard Piqué. Un espéctaculo. Dando la cara, la voz a todos y hablando de todo. Sin tapujos, sin miedo. Enorme el mejor central del mundo. — David Bernabeu (@DBR8) 4 de octubre de 2017

Soy seguidor del @realmadrid y defiendo la libertad de expresión de @3gerardpique y quiero que siga en la selección Ánimo!! — Ramón Lobo (@ramonlobo) 2 de octubre de 2017

La enésima vez que @3gerardpique dice que no es independentista. Seguirán manipulando la realidad. — Héctor Fernández (@Hectorfernandez) 4 de octubre de 2017

El Discurso de Su Majestad El Rey Gerard Piqué. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 4 de octubre de 2017

Yo soy del país de Gerard Piqué. El país de la gente noble, valiente y con discurso. Luego le ponéis el nombre y la bandera, me da igual. — Dani Senabre (@danisenabre) 4 de octubre de 2017

Explicaciones. Sin límite de preguntas. Serenidad. Sentimiento. Compromiso. Respeto para todos. Orgulloso de @3gerardpique — Lluís Flaquer (@LluisFlaquer) 4 de octubre de 2017

Valiente @3gerardpique. Era necesaria una rueda de prensa así. 👏👏 — David De las Heras (@David_Heras) 4 de octubre de 2017

Supongo que ha quedado aclarada la gran duda nacional sobre @3gerardpique: "Un independentista podría jugar con la selección. NO es mi caso” — jose joaquin brotons (@jjbrotons) 4 de octubre de 2017

Aceptando toda opinión contraria, la mía es que, con sus defectos y sus errores, como futbolista y persona, fui, soy y seré de Gerard Piqué. — Rubén Uría (@rubenuria) 1 de octubre de 2017

No fue el caso de Juanma Castaño, que ha mordido la presa desde hace varias fechas y amenaza con no soltarla. En ese sentido, la redacción de deportes de la Cadena COPE se está mostrando contundente con el prestidigitador catalán. En el último capítulo, Castaño, desde los micrófonos de 'El Partidazo', desenmascaró, a nuestro juicio, con contundencia a Piqué--Juanma Castaño acorrala al cobarde Lopetegui por no echar a Piqué de la Selección--.