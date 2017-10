Herrera fusila al profesor catalán que puso en la diana a un hijo de guardia civil

El locutor de COPE estalló este miércoles 4 de octubre de 2017 en antena contra un caso concreto de acoso y derribo en público a un menor de edad, hijo de agentes que se están jugando el tipo en Cataluña por defender la ley.

Tras señalar que mientras tanto,

"se van los capitales, se van personas, se irán empresas, se machaca la disidencia y luego se miente descaradamente inventándose los dedos rotos. Valga como símbolo de toda esta chusma. Y no poca prensa comprando, todo sea dicho, no pocos periodistas entusiasmados en enseñar una señora que le habían roto unos dedos que no era. Se equivocó de mano al vendarse. Con una alcaldesa de Barcelona diciendo que se habían producido agresiones sexuales, con lo que esta tipeja de los dedos rotos había denunciado de agresiones".