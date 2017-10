Herrera no se muerde la lengua y tacha de "neofascismo" el golpismo de Puigdemont

Carlos Herrera ha realizado su programa desde el Banco Santander de Valencia, lo que él ha denominado "uno de los pilares de la marca España"--Puigdemont e Iglesias hablan de «mediación internacional de la crisis», igual que hacía ETA hace años--.

En su editorial, cargó duramente contra la comparecencia de Carles Puigdemont--El editorial de El Mundo masacra al caradura de Puigdemont al que trata de cínico y mentiroso de campeonato--:

Además de vestirse con la mejor chaqueta de cinismo, que tiene muchas, habló con ese punto de querer emular al Rey. De querer vestirse de hombre dialogante, justo él que no lo es. Él es representante de todo lo que ha dividido a Cataluña, de lo que la ha masacrado. Teniendo en cuenta que vive en la mentira, y resulta un gran especialista como todo el independentismo catalán en contar cuentos y vivir de ello, apoyándose en una Constitución que él detesta, pedir mediación y negociar de tú a tú--Soraya Sáenz de Santamaría: "Puigdemont vive fuera de la ley, la realidad y la cordura"--.

Carlos Herrera se queda a gusto con "la tipeja" farsante. "Se puso el vendaje en la mano que no era"

Una vez más, Herrera se pregunta de qué serviría dialogar con los golpistas--Puigdemont se empecina en sus desquiciados planes y carga contra el Rey: "Así no"--:

Desde luego, que sin dialogar en la vida no se arreglan la cosas, pero que no sirve. Cómo vas a dialogar con alguien que tiene rehenes. No puedes negociar con alguien que te está amenazando con unos rehenes.

Este fue el editorial del presentador de 'Herrera en COPE':

"Señoras, señores, me alegro. ¡Buenos días!

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Saben ustedes qué es la digilosofía, pues acérquense al Santander que se lo van a explicar. Que el cliente pueda elegir cómo, cuándo y dónde quiera relacionarse con el banco.

Estamos en Valencia con nuestros amigos del Santander. Unos de los pilares de la marca España. El único banco que permite pagar con cualquier móvil. Está en 10 países. Tiene 200.000 empleados, 4 millones de accionistas, con los que hoy vamos a hablar de la situación económica de España y vorancible de la economía que efectivamente, todos los días, si nadie lo jode, cosa que no es descartable, entran inversores con mucho dinero a invertir en nuestro país.

Ayer habló Carles Puigdemont, el jefe de la rebelión, habló en televisión, además de vestirse con la mejor chaqueta de cinismo, que tiene muchas, habló con ese punto de querer emular al Rey.

De querer vestirse de hombre dialogante, justo él que no lo es. Él es representante de todo lo que ha dividido a Cataluña, de lo que la ha masacrado.

Teniendo en cuenta que vive en la mentira, y resulta un gran especialista como todo el independentismo catalán en contar cuentos y vivir de ello, apoyándose en una Constitución que él detesta, pedir mediación y negociar de tú a tú. La palabra diálogo había que encontrarle inmediatamente un eufemismo, un sinónimo, porque es la palabra más manoseada y ya vaciada de contenido de los últimos tiempos.

Parece que lo vaya a arreglar todo. Desde luego, que sin dialogar en la vida no se arreglan la cosas, pero que no sirve. Cómo vas a dialogar con alguien que tiene rehenes. No puedes negociar con alguien que te está amenazando con unos rehenes. Tienes que darle la vuelta para que entren los antidisturbios por el techo. Pero cuando suelten rehenes sí se puede hablar.

Ayer no fue el día de Puigdemont. Ayer los grupos de la Eurocámara, los principales se mostraron en contra de que se vulnere la ley en España. Mañana va a declarar Trapero acusado, imputado por un delito de sedición. Oiga.

Pedir diálogo por pedirlo en una alta instancia europea, un tipo que está propiciando la malversación y prevaricación, es evidente que contra esta realidad, hay que ofrecer lo que otra parte de España está pidiendo, no es tiempo de vacilaciones. Es tiempo de dar un paso adelante para combatir este neofascismo.

Para ello hace falta el PSOE. Pero es que depende del día, hay unos que tiene una fidelidad pétrea a la Constitución y otros está en el diálogo en concreto y volvemos al caso. Se puede dialogar pero con unas condiciones previas. Restablecer el orden constitucional en Cataluña. Ayer se vivió otra página realmente inquietante.

Esta cosas, los terremotos, afectan a toda la población. Sube la prima de riesgo. La bolsa tuvo un ejercicio de 'jardazo'. Y, ¿quién lo está pagando? La banca catalana: CaixaBank y Sabadell. Bancas españolas con sede en Barcelona. Lo tiene todo previsto para salir de Barcelona si éste y los que le acompañan salen el lunes al balcón a proclamar la independencia.

Todos estos que se manifestaban el domingo son los primeros en ir a quitar los depósitos de la Caixa y venirse a esta oficina u otra.

Ayer, llegaba una familica diciendo 'es que estoy buscando piso, no le importaría abrirme una cuenta'. Los pequeños ahorradores reaccionan. Los que dan lecciones de catalanidad son los primeros en retirar el dinero.

CaixaBank y Sabadell son de una solvencia extraordinaria. No pueden perder tantos millones porque la gente se pone nerviosa. Entonces, ¿qué pasa si el lunes sale al balcón Puigdemont? Habrá que detenerle? Eso tenrá que decirlo un juez. Y detenerlo, que yo creo que hay que detenerle, pero no es tan sencillo. No lo puedes hacer entre multitudes, tienes que esperar a que salga de viaje, se cambie de coche en pleno túnel, y que le pierda el rastro el helicóptero. Esto lo hizo cuando fue a votar. Además, ¿dónde lo encarcelas? Y otra cosa, el juez puede decidir quién lo ha de encarcelar. ¿Los Mossos? 'Tienen ustedes que ir a detener a Puigdemont'. Si tienen Mossos de escolta y viene la Policía Nacional a detenerle, ¿qué hacen esos Mossos? No es tan fácil. Todo se ha convertido en un disparate".