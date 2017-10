Losantos, desatado contra el "sinvergüenza y canalla" Papa Francisco por apoyar a los curas separatistas

Federico Jiménez Losantos ha debido de tomar ración quíntuple de café cargado hasta las trancas antes de ponerse delante del micrófono y arrear palo como si no hubiera un mañana.

Este 6 de octubre de 2017 el director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) ha cargado contra todo bicho viviente y, desde luego, ninguno ha salido bien parado.

El primero en recibir hostias, y no precisamente consagradas, fue el Papa Francisco por haberse puesto del lado de curas y obispos separatistas:

El efecto taumatúrgico del discurso del Rey ha sido extraordinario, hasta el Papacisco, el siniestro trailer del Anticristo ha dado marcha atrás, ya no apoya la destrucción de España. Ahora dice que es partidario de la legalidad. ¿Ah sí? Y la nota de todos esos obispos, arzobispos y sataniscos de Cataluña, ¿eso no lo autorizó el Papa? ¿Y la abyecta, miserable, turbia, siniestra, sórdida, satánica nota de la Permanente de la Conferencia Episcopal que en un folio resumió toda la cobardía de los últimos diez años de la propia Conferencia Episcopal? ¿Eso no lo autorizó el Papa? Eso lo ordenó el Papa.