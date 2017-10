La cruda profecía de Herrera que desvela los más tenebrosos augurios sobre Cataluña

Carlos Herrera, ante la llegada del 'Día D' (es decir, la declaración unilateral de independencia) ha alertado de los tenebrosos augurios que le esperan a partir de entonces a Cataluña--Carlos Herrera advierte a Rajoy de que ni se le ocurra traicionar al millón de personas que abarrotaron Barcelona--:

A Cataluña le espera la quiebra social, política y económica Hay 500 pymes que han viso que bajan sus pedidos, y luego llega la amenaza de la hacienda catalana. 'Oye tienen que pagarme impuestos que he decidido que me tiene que pagar'. Y fuera de la legalidad, encima. Y cuántos depositantes han cogido sus ahorros y se los han llevado a la franja y se los han pasado de Lérida a Aragón. Van a dejarlo como tierra quemada. Hasta empresarios partidarios de la independencia que hicieron la pelota a Puigdemont se están marchando. No son deslocalizaciones, son movimientos sociales estratégicos--Carlos Herrera: "¿De verdad creían estos idiotas que la independencia de Cataluña saldría gratis?--

Epi y Blas nos explican cómo es la independencia de Cataluña

Y ha añadido, ante la comparecencia del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de esta tarde--Carlos Herrera le escupe cuatro verdades de cajón al golpista 'Cocomocho'--:

Hoy Puigdemont va a pronunciar la palabra. Lo que no sabemos todo lo que rodea la independencia--Herrera fusila al profesor catalán que puso en la diana a un hijo de guardia civil--. Solo con nombrarla se activa todo lo que el Gobierno tiene previsto para devolver la legalidad y la constitucionalidad al catalán. Esa independencia veremos con cuánta retórica viene. Si hay fumata blanca, todas esas masas brincarán como las monjitas en el Vaticano cuando sale el Papa o sentirán esa especie de frustración por no haber visto completado su sueño por una independencia a lo bruto. En este Independence Day vamos a ver si la fiesta es reventada o no por algunos del PdeCat. Unos diputados horrorizados como está el editorialista de La Vanguardia, y ahora dice aquello de 'no puede ser, no puede ser'. A ver si alguno del PdeCat revienta la fiesta.

EDITORIAL DE CARLOS HERRERA EN 'HERRERA EN COPE' DE ESTE 10 DE OCTUBRE DE 2017:

Oigan no sé decirles si es el día 'D' o no es el día 'D'. Solo puedo decirles que es martes pero poco más. Hoy las miradas finalmente ya se centran en la tapia final del callejón. A ver qué hace el que lleva en la mano el cofre de los secretos y el futuro de su comunidad.

Aquí nos encontramos ante el dilema de ver cómo soluciona Puigdemont su dilema. Proclama o no proclama, si proclama le espera el 155. Si no proclama le espera la ira de los suyos, o la violencia de la CUP, esto puede ser un problema de orden público.

Puede proclamar con la puntita nada más. 'Hago como en Eslovenia, lo proclamo y espero'. La tragedia ahí es conocida. O puedes meterla hasta donde pone Toledo. En cualquier caso todo es un desastre. Sea donde sea no tiene validez jurídica. Cataluña no es independiente porque un tío salga a un parlamento y se le quiera reconocer como Napoleón.

No hay validez jurídica. Ahora se acabó la broma. El Gobierno debe ser claramente contundente, en compañía de otros. Sánchez saben que es bastante poco viable. Si hace una declaración de la independencia retardada dirá que aprovechemos para el diálogo. No se preocupen que por ahí va.

Pero bueno, se acabó la broma. Y vamos a ver la calle. Porque la Generalidad ha entregado el poder de la civilización a los Pujol y los Òmnium. A estos les da igual las fugas de empresa. Les da igual que se manifestara una multitud. Les da igual el nulo reconocimiento internacional. Estos quieren ya la independencia y se manifiestan alrededor del Parlament no para proteger a Puigdemont sino para presionarles.

Hoy hemos conocido un informe de la Guardia Civil que estamos ante un golpe Estado trazado al detalle con la colaboración de los lideres de la Generalidad y de los Mossos. Ahora les contaré algunos detalles del mismo porque no tiene pérdida".