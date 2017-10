La frase de Herrera que incendia el PSOE y deja a Sánchez hecho cenizas

Carlos Herrera atiza de nuevo. Y es ta vez lo hace en plena fiesta de la Hispanidad, dedicado su editorial a España:

Y repartió, cómo no, estopa a Cataluña:

"Hoy, habremos de hacer recuento de lo que ocurrió ayer, y lo que ocurrió ayer, ya seguramente se lo saben ustedes. Que el Gobierno, mejor dicho si me permiten incluso, el Parlamento. Porque era el Gobierno mas algunos más, le han dicho a los que andan en el trámite de deshacer todos los nudos habidos y por haber en la historia de España. Nudos de unidad, nudos de lazos de afecto en España; le han dicho: Exactamente qué dijiste, tú has dicho qué Puigdemont".

"Lo han dicho: ¿Exactamente qué dijiste? ¿Tú has dicho qué, Puigdemont? Y ahora Puigdemont tiene que contestar. Has dicho que no eres independiente. Has dicho que sí, o has dicho que no sé, haber si te llamo, espérate que te diga... Que se me está calentando la leche".