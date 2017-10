Carlos Herrera despelleja a "imbéciles" como el mamarracho de ERC que se burló de la muerte del piloto del Eurofighter

Breve, pero muy directo. Carlos Herrera le sacudió una buena tunda este 13 de octubre de 2017 a todos aquellos facinerosos que se dedicaron a soltar en la tarde del 12 de octubre de 2017 toda la porquería inimaginable por redes sociales y que iba dirigida a burlarse de la muerte del piloto del Eurofighter, Borja Aybar.

Uno de los políticos que se dedicó a mofarse del militar fue Domingo Mir, concejal de ERC en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat.

El presentador de 'Herrera en COPE' explicaba qué es lo que había sucedido:

El día de ayer tenía un nombre, que es el nombre de un héroe, Borja Aybar, capitán del Ejército del Aire. Pilotaba un Eurofighter y volvía de la exhibición aérea del desfile del 12 de octubre e iba a tomar tierra en la base aérea de Los Llanos. No sabemos qué es lo que hizo que el avión fuera a caer en picado y sí intuimos lo que hizo el capitán Borja Aybar para evitar que ese avión cayera, una vez que él hubiera sido eyectado del mismo, sobre una zona habitada. Para evitar que ese avión cayera en una zona habitada, el capitán no le dio al botón y al no darle no salió despedido por los aires y no salvó su vida, pero estrelló su avión en una campa y salvó la vida de muchas personas más.