Ferreras implora al doberman independentista Tardá rebajar la tensión y el jeta de ERC le dice que Cataluña es un remanso de paz y tranquilidad

Joan Tardá está acostumbrado a pasearse por la vida y por los platós de televisión como Pedro por su casa. Hasta un periodista con poder mediático e influencia como es García Ferreras, en una entrevista de tono conciliador y perfil bajo, le ha implorado, con motivo de los desencuentros entre Rajoy y Puigdemont, que como representante de la clase política, haga algo por rebajar esta tensión-- La Guardia Civil asegura que los mensajes de Whatsapp de la ANC impulsaron la sedición en Cataluña--.

Pero él a lo suyo. Sabe que los independentistas estarían perdidos si dan su brazo a torcer. Y él, no está dispuesto, porque lo que le interesa es colocar su mensaje y su discurso--Carlos Herrera: "¿De verdad creían estos idiotas que la independencia de Cataluña saldría gratis?--:

Durante este 16 de octubre de 2017 el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha negado a responder a Mariano Rajoy si ha declarado o no la independencia, algo que no contemplaba el requerimiento de Rajoy, por lo que se entiende que el Ejecutivo continuará adelante con la aplicación del artículo 155.

En la respuesta a la misiva de Puigdemont, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reprendido al dirigente independentista:

No es tan difícil responder que sí o que no. El Gobierno lamenta que el señor Puigdemont haya decidido no contestar al requerimiento. No era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia... En un tema tan importante como este, se le pedía claridad.

El Gobierno espera que en las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de este requerimiento, Puigdemont responda con la claridad que el Estado de Derecho requiere.