Jaume Roures se revuelve incómodo cuando el locutor indaga en el oscuro pasado del dueño de Mediapro: "No he venido aquí a hablar de mi vida"

José Ramón de la Morena quiso exprimir hasta el último jugo la presencia en 'El Transistor' de Jaume Roures.

El presidente de Mediapro quiso ponerle todas las trabas posibles cuando el locutor indagó en una época oscura de su juventud: su paso por la cárcel y sus actividades como guerrillero en el frente sandinista de Nicaragüa:"Yo he venido aquí a hablar de fútbol, ¿o es que en este programa no se habla de fútbol?", espetó cortante el empresario audiovisual.

De la Morena, experto en estas lides, le dejó claro al empresario catalán que en su casa era él quien ponía las normas: "las preguntas aquí las hago yo", contestó cortante ante la incomodidad de su invitado, que a duras penas, acabó explicando como un humilde trabajador como él, sin apenas estudios -dejó de estudiar a los 12 años para ponerse a trabajar en una linotipia-, levantó un imperio que empezó a poner en pie desde el edificio de TV3, en donde trabajó:

Roures: Hice hasta segundo de bachiller. De la Morena: ¿Dónde fuiste a trabajar luego? Roures: De ahí pasé a una editorial catalana, que se creó en el 62, y yo llegué en el 64 De la Morena: ¿y cómo prosigue tu vida hasta que a los 28 años te vas a la guerrilla del frente sandinista? Roures: Pero no he venido a explicar mi vida, yo he venido a hablar de fútbol y los derechos. ¿No habláis de fútbol aquí? De la Morena: Algunas veces, pero las preguntas las hago yo Roures: Vale, pero las respuestas las tendré que dar yo No es que quiera esconderme ni desmentir nada, pero mi vida me parece de poco interés. Era una vida como la de mucha gente en una España gris, la de los años 60, en un sitio que no había futuro De la Morena: ¿Cómo que no había futuro? Roures: En esa España no había ningún futuro De la Morena: ¿En esa época eras militante de la Liga Comunista? Roures: Sí, me voy a Sudamérica De la Morena: ¿Habías estado ya en la cárcel? ¿por qué te meten al margen de tus ideas? Roures: No, me meten por mis ideas políticas (...)

Ibero Otegui, según la información de El País (4 de julio 1983) fue detenido en Barcelona por la Guardia Civil por haber participado en el secuestro de un industrial vasco. Los entonces militantes de la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) Montserrat Cervera y Jaume Roures también entraron en prisión por haberle dado refugio

De la Morena: ¿y quién te recluta para ir a luchar al frente sandinista? Roures: No, eso lo dices tú. Yo no he dicho esto. Uno se va a Nicaragua porque en España se ha acabado una fase, había elecciones y esa Constitución de la que todo el mundo habla y apenas nadie conoce... De la Morena: ¿tú no votaste esa Constitución? Roures: No lo recuerdo, pero estaba en contra, en ese marco en el que estaba, estamos pagando ahora las consecuencias. No estoy solo en esto De la Morena: Pero y fíjate, cuando rebusco en la vida de ese joven de 28 años que se va a Sudamerica a la guerrilla contra el dictador Somoza Roures: Pero eso es porque buscas un teórico morbo De la Morena: Noto como si te avergonzaras Roures: Mi vida tiene poco interés, y yo nunca cuento batallitas, ni siquiera a mis hijos

Sea como fuere, De la Morena fue capaz de reconducir la conversación ante un individuo rocoso como Roures, que confesó que pasó dos años maravillosos en Nicaragua:

Al volver me dediqué a mi hija y en el 1983 entré en TV3 y empecé a dedicarme al mundo de la televisión, y fue allí donde empecé a trabajar en temas deportivos aunque yo nunca he ejercido como periodista deportivo

Acusado de tener fuertes simpatías por el independentismo, el de Mediapro pensó que tal vez ya se había mojado mucho esa noche y tiro por el camino de la ambigüedad cuando De la Morena puso sobre la mesa el asunto de la independencia:

No soy independista. Apoyo hacer un referéndum que se vote en toda España. Las detenciones de este lunes son una muestra de que parece que estamos en la época de Franco. La solución no se va a encontrar con detenciones y dando palos los domingos. Pero Mediapro no se va ir de Cataluña.

Precisamente Federico Jiménez Losantos ha contado en su programa en la mañana de este 17 de octubre de 2017 que Hacienda tendría un informe guardado en el cajón sobre presuntas irregularidades de Roures que parece que de momento, no va a salir a la luz.